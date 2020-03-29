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Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu maaşını belediyeye bağışladı

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sahada çalışan belediye personeline dağıtılmak üzere maaşını belediyeye bağışladı.

29.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:10
Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu maaşını belediyeye bağışladı
Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sahada çalışan belediye personeline dağıtılmak üzere maaşını belediyeye bağışladı.
Sarıalioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, zor günlerde devlete destek olmak için dayanışma ve paylaşma projesine katkı sağlamak istediğini belirtti.
Birlik ve beraberliğin önem kazandığı bugünlerde paylaşarak güç kazanılacağını vurgulayan Sarıalioğlu, şöyle devam etti:
"Bu sebeple bu mücadelede şahsım olarak benim de bir katkım olsun istedim. Umuyorum ki birçok insan da benim gibi düşünüyordur. Çok olan paylaşırsa güç kazanılır ve bu güçle her şeyin üstesinden gelmek mümkün olur. Sen, ben yok, biz varız. Biz birlikte Türkiye'yiz. Devletimiz var olsun."
Sarıalioğlu, koronavirüs ile mücadelenin başladığı ilk günden bu yana ekiplerin sahada var güçleriyle çalıştıklarını hatırlatarak sahada görevli personele dağıtılması amacıyla maaşını belediyeye bağışlama kararı aldığını kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Salim Salih Sarıalioğlu, Güncel

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