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Of Halk Eğitimi Merkezi'nde maske üretiliyor

Trabzon'un Of ilçesinde maske üretiliyor.

27.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:28
Of Halk Eğitimi Merkezi'nde maske üretiliyor
Trabzon 'un Of ilçesinde maske üretiliyor.
Of Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan giyim ve mefruşat bölümü usta öğreticileri, pamuklu kumaştan yıkanıp yeniden kullanılabilir maske hazırlıyor.
Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, maskelerin hazırlandığı atölyeyi ziyaret ederek, Of Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Dunay'dan bilgi aldı.
Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kursların tatil edildiğini anımsatan Dunay, "Ancak giyim ve mefruşat bölümü usta öğreticilerimiz maske üretebileceklerini ifade ettiler. Okul Aile Birliğimiz tarafından temin edilen yüzde yüz pamuklu kumaştan imal edilen maskelerimizi başta sağlık ve güvenlik mensuplarımız olmak üzere kaymakamlık ve belediye çalışanlarımız ile Of Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllülerimize hediye edeceğiz." dedi.
Kaymakam Fırat, gönüllü çalışan usta öğreticilere teşekkür ederek, "Hayırlı ve önemli bir hizmet veriyorsunuz, sizleri kutluyorum." diye konuştu.
Başkan Sarıalioğlu ise maskeler için gerekli kumaşı kendilerinin temin edebileceklerini vurgulayarak, "Böylece, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm ilçemizin maske ihtiyacını karşılarız." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Halk Eğitimi Merkezi, Eyüp Fırat, Trabzon, Fırat, Güncel

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