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Of stadına kavuşuyor

Trabzon'un Of ilçesi modern bir stada kavuşuyor.

07.08.2019 13:05 Of stadına kavuşuyor
Trabzon'un Of ilçesi modern bir stada kavuşuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan Of İlçe Stadı inşaatında çim serme işlemleri başladı. Bordo-mavili takım, bu yıl içinde rakiplerini kendi sahasında ağırlamaya başlayacak.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile birlikte stat inşaatında incelemelerde bulunan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Stadın kaba inşaatı tamamlandı, bu hafta da çim serme çalışmaları başladı. Toplam 8 bin 174 metre karelik alana çim serilecek. Ardından çimlerin tutması için iki ay bekleme süreci olacak, diğer düzenlemelerin ardından, bu yılın son aylarında stat futbol oynamaya hazır hale gelecek" dedi.

Müdür Öztürk, Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürü Bekir Bişiren'in de katıldığı incelemede, 5 bin seyirci kapasiteli karşılıklı iki tribünün tamamlandığını, stadın deniz ve yol tarafına bakan bölümlerine ise rüzgar koruyucu paneller yerleştirileceğini açıkladı. İl Müdürü Birdal Öztürk, "Tribünlerin iç kısmında güreş ve diğer bazı branşların yapılacağı antrenman salonları da bulunacak" diye konuştu.

Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu ise yaptığı açıklamada "Stadımız tamamlandığında her zaman olduğu gibi zirvede daha da iddialı olacağız" şeklinde konuştu.

Karayolları tarafından stat çevresinde 12 metre genişliğinde servis yolu düzenlemesine kısa süre içinde başlanılacağını hatırlatan Sarıalioğlu, 10 bin metre karelik alanda 2 ayrı otopark da yapılacağını sözlerine ekledi. - TRABZON

Salim Salih Sarıalioğlu, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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