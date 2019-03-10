10 Mart 2019, 09:22
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Of'ta Alzaymır Hastası Kadın Kayboldu

Of

Of ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Of ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçenin Of'un Korucuk Mahallesi'nde, oğlu Yusuf Demir ile yaşayan 73 yaşındaki Ayşe Demir, dün sabah kahvaltı yaptıktan sonra evinden ayrıldı.

Annesinden haber alamayan ve mahallede aramasına rağmen bulamayan Yusuf Demir, jandarmaya başvurdu.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince alzaymır hastası olduğu öğrenilen Ayşe Demir'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Yusuf Demir ve arama kurtarma ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayşe Demir, Yusuf Demir, Güncel
Kaynak: AA