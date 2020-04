Of'ta gönüllüler sağlık çalışanları için koruyucu maske ve siperlik üretiyor

Of ilçesinde gönüllü öğretmenlerce, sağlık personelinin kullanması için maske ve siperlik üretiliyor.İlçede Halk Eğitim Merkezinde görev yapan usta öğreticiler tarafından başlatılan gönüllü çalışmalar kapsamında pamuklu kumaştan maske yapımına başlamıştı. Ardından Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri de 3D yazıcı ile koruyucu siperlik üretimine geçti.Üretilen maske ve siperlikler İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu tarafından Of Devlet Hastanesi Başhekimi Şaban Uysal'a hediye edildi.Kabahasanoğlu, burada yaptığı açıklamada, zor günlerin el birliği ile aşılacağını belirtti.Sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarına dikkati çeken Kabahasanoğlu, şöyle devam etti:"Allah yardımcıları olsun. Allah güç, kuvvet versin. Bu siperliklerden ve maskelerden ürettikçe ihtiyaç doğrultusunda sağlık çalışanlarımıza ve kamu kuruluşlarına hediye etmeye devam edeceğiz. Üretilen maske ve siperlikler için emeği geçenler başa olmak üzere idareci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Allah milletimizi ve tüm insanlığı bu sıkıntılı günlerden bir an önce kurtarsın."Uysal da emek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA