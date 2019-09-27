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Of'ta öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

TRABZON'un Of ilçesinde, öğrenci servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır, 2 sürücü yaralandı.

27.09.2019 10:27Of'ta öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
TRABZON'un Of ilçesinde, öğrenci servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır, 2 sürücü yaralandı. Kazada çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan servis minibüsündeki öğrenciler, korku ve panik yaşadı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Of-Çaykara karayolu, Cumapazarı mevkiinde meydana geldi. Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesi'nden Of Anadolu Lisesi'ne öğrenci götüren plakası henüz bilinmeyen Ahmet Çelik Sümer idaresindeki öğrenci servis minibüsü ile Ahmet Yıldırım yönetimindeki 61 FF 241 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonet ve minibüs sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada öğrenci servisinde bulunan öğrenciler, şok yaşarken, yaralı sürücüler de, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, kamyonet sürücüsü Ahmet Yıldırım'ın durumunun kritik olduğu, diğer servis sürücüsü Sümer'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Anadolu Lisesi, Ahmet Yıldırım, Güncel

Kaynak: DHA

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