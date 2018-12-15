Of'ta Yerli Malı Haftası Kutlandı

Trabzon
'un Of ilçesinde Yerli Malı
Haftası, etkinlikle kutlandı.
Of Ziraat Odası, Yerli Malı Haftası dolayısıyla oda binasında etkinlik düzenledi.
Gazeteci yazar Ahmet Şefik Mollamehmetoğlu
ve Doç. Dr. Hilal Yıldız
'ın sunum yaptığı etkinlikte, açılan stantlarda yöresel ürünler sergilendi ve halk oyunu gösterisi yapıldı.
Of Kaymakamı Eyüp
Fırat, yaptığı konuşmada, etkinlik dolayısıyla Of Ziraat Odası Başkanı Mehmet Yüksel
ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Son dönemlerde yaşadığımız ekonomik krizler, bizlere yerli malının, yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yerli mallarımıza ve yerli üretimlerimize çok değer vermeliyiz." dedi.
Etkinliğe Jandarma
Karakol Komutanı Üsteğmen Tanju Tanrıverdi, İlçe Emniyet Müdürü Gürkan Demirkan da katıldı.
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:14