Off-Road Finalinde Dereceye Girenlere Tören Düzenlendi

Akdeniz
Off-Road Kupası 3'üncü ayak final yarışları sonunda dereceye giren pilotlara tören düzenlendi Kahramanmaraş
'ta 2 gün süren yarışlar Kılavuzlu Mahallesi'ndeki zorlu arazide tamamlandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yarışlar sonunda dereye giren pilotlara ödül töreni yapıldı.
Yarışlarda, S-1'de Bora
Köse, S-2'de Hüseyin Bişi, S-3'te Kemal Arıcan, S-4'te İtalyan Giuseppe Simone Agazzi birinci oldu. İtalyan pilot genel klasmanda da birinciliği göğüsledi. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş,Akdeniz
02 Aralık 2018 Pazar 23:14