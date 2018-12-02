02 Aralık 2018, 23:14
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Off-Road Finalinde Dereceye Girenlere Tören Düzenlendi

Off-Road Finalinde Dereceye Girenlere Tören Düzenlendi

Akdeniz Off-Road Kupası 3’üncü ayak final yarışları sonunda dereceye giren pilotlara tören düzenlendiKahramanmaraş’ta 2 gün süren yarışlar Kılavuzlu Mahallesi’ndeki zorlu arazide tamamlandı.

Akdeniz Off-Road Kupası 3'üncü ayak final yarışları sonunda dereceye giren pilotlara tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 2 gün süren yarışlar Kılavuzlu Mahallesi'ndeki zorlu arazide tamamlandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yarışlar sonunda dereye giren pilotlara ödül töreni yapıldı.

Yarışlarda, S-1'de Bora Köse, S-2'de Hüseyin Bişi, S-3'te Kemal Arıcan, S-4'te İtalyan Giuseppe Simone Agazzi birinci oldu. İtalyan pilot genel klasmanda da birinciliği göğüsledi. - KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş,Akdeniz
02 Aralık 2018 Pazar 23:14



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