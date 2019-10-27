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Off-Road heyecanı devam ediyor

Lyrboton Kome etabıyla başlayan 2019 Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları, Varsak etabıyla devam ediyor.

27.10.2019 16:05Off-Road heyecanı devam ediyor
Lyrboton Kome etabıyla başlayan 2019 Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları, Varsak etabıyla devam ediyor.
Kepez Belediyesi tarafından geçen yıl açılan Varsak Off-Road Pisti'nde başlayan yarışlar, pilotların kıyasıya mücadelesiyle devam ediyor.
Yarışmanın ilk günü, 2014'de Kepez Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarılan 2 bin 200 yıllık antik kentin tanıtılması amacıyla Lyrboton Kome ismi verilen özel etapla başladı. Varsak ismini taşıyan özel seyirci etabıyla devam eden yarışlara, izleyicilerin ilgisi yoğun oldu.
Varsak Off-Road Pisti'nde gün boyu sürecek olan 2019 Akdeniz Offroad Kupası 3. Ayak Yarışları, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek kupa töreniyle sona erecek.

Kepez Belediyesi, Akdeniz, Varsak, Güncel

Kaynak: AA

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