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Off-Road sürücüsü korteji böyle birbirine kattı

Off-Road sürücüsü korteji böyle birbirine kattıARTVİN - Artvin'de düzlenenen 5. Uluslararası Off-Road yarışları öncesi yapılan kortej yürüyüşünde off-road sürücüsü korteji birbirine kattı.

07.08.2019 22:49
Off-Road sürücüsü korteji böyle birbirine kattı
Off-Road sürücüsü korteji böyle birbirine kattı
ARTVİN - Artvin'de düzlenenen 5. Uluslararası Off-Road yarışları öncesi yapılan kortej yürüyüşünde off-road sürücüsü korteji birbirine kattı.
Artvin'de geçtiğimiz haftasonu Off-Road Kulübü tarafından 5. Uluslararası Off-Road yarışları düzenlendi. Yarışlar Off-Road araçlarının katılımıyla kortej geçişiyle başladı. Konvoy oluşturarak şehir içinde tur atan araçlar, renkli görüntülere sahne oldu. 1974 model aracıyla korteje katılan Tanju Özer konvoyun bir anda durmasıyla öndeki araca çarptı. Çarpmanın ardından Özer araç içinde arkadaşına el işareti yaparak "Benim ben devam et" dedi. Aracı tekrar hareket ettiren Özer, bu kez arkadaki araca çarptı. Gülüşmelere neden olan olayda yaralanan olmazken, araçlarda küçük çaplı hasarlar meydana geldi.

Artvin, Genel

Kaynak: İHA

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