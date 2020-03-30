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Off-road tutkunları evde kalanlar için araziye çıktı

- Off-road tutkunları evde kalanlar için araziye çıktı Off-road tutkunları her hafta sonu yaptıkları arazi tırmanışlarını bu sefer evde kalanlar için gerçekleştirdi.

30.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:43
- Off-road tutkunları evde kalanlar için araziye çıktı
BURSA - Off-road tutkunları her hafta sonu yaptıkları arazi tırmanışlarını bu sefer evde kalanlar için gerçekleştirdi.
Bursa 'nın Gürsu ilçesinde toplanan off-road tutkunları, sosyal mesafelerini de koruyarak zorlu araziyi aşmaya çalıştı. Çamur deryasına dönen yolda ilerlemek için mücadele eden sürücüler, arazi araçlarının sınırlarını zorladı. Dışkaya, Ericek , Yenisölöz bölgesinde gerçekleştirilen faaliyette gaza bastıkça şaha kalkan araçlar, dar ve kaygan zeminlerden sürücülerinin becerileriyle kolayca geçti. İş haricinde zamanlarını evlerde geçirdiklerini belirten sporcular, pazar günü ise her zamanki gibi araziye çıktıklarını söyledi. Sosyal mesafeyi koruyarak zorlu parkurları geçtiklerini belirten off-road tutkunları, vatandaşların ise evlerden çıkmamalarını istedi. Off-road tutkunları evde kalanlar için araziye çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenisölöz, Ericek, Gürsu, Bursa, Spor

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Off-road tutkunları evde kalanlar için araziye çıktı

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