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Off-Road tutkunları Sındırgı'da buluştu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde off-road tutkunları zorlu kış şartlarında Ulus Dağı'nda buluştu.

19.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:32Off-Road tutkunları Sındırgı'da buluştu
'in ilçesinde off-road tutkunları zorlu kış şartlarında Dağı'nda buluştu.

Sıındırgı off-road tutkunları tarafından düzenlenen etkinliğe Demirci, Gördes ve 'dan toplam 35 araç, 45 kişi katıldı. Sındırgı Umurlar Mahallesi'nde başlayan parkur, 1769 rakımlı Ulus Dağı'nda son buldu. Dağın da 1 metreye ulaşan kar nedeni ile zorlanan off-road ekipleri Sındırgı Ulus Dağı'nı çok beğendiklerini ifade ettiler. Off-road ekipleri ziyaret eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, bu zorlu şartlarda hallerinden çok memnun olmalarının kendilerini mutlu ettiğini ve off-road tutkunlarını Ulus Dağı'na kar erimeden beklediklerini söyledi.

Sındırgı off-road ekibi ise, ilçenin güzelliklerini tanıtmak ve zorlu doğa şartlarını diğer il ve ilçelerden gelen off-road tutkunlarına göstermenin amaçları olduğu belirtti.

Parkurda çamura ve kara saplanan araçların ekipler tarafından çekilmeleri sırasında renkli görüntülere sahne oldu. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, Soma, Ulus, Spor

Kaynak: İHA

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