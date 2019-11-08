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Off-road tutkunlarının yeni adresi Uçansu Şelalesi

Off-road tutkunlarının Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Uçansu Şelalesi'nde yaptıkları gösteri beğeni topladı.

08.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:40 Off-road tutkunlarının yeni adresi Uçansu Şelalesi
Off-road tutkunlarının 'nın ilçesindeki Uçansu Şelalesi'nde yaptıkları gösteri beğeni topladı.
Bir grup off-roadcu, Torosların zirvesinden doğan, ve Geyik dağlarından gelen sularla beslenen yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki Uçansu Şelalesi'nde stres attı.
Bir kaç koldan dökülerek Alara Çayı'na hayat veren ve "Ormanın içindeki saklı cennet" olarak bilinen şelalede toplanan grup, araçlarıyla suyun ve ormanın içinde gösteri yaptı.
Gruptakilerden Mahir Oktay, yaptığı açıklamada, kendi araçlarıyla yaylalara gidip, keşifler yaptıklarını söyledi.
Torosların stres atmak için güzel bir yer olduğunu ifade eden Oktay, "Günümüzde doğa ve motor sporları arasında yer alan off-road için Gündoğmuş'taki Uçansu Şelalesi harika bir yer. Torosların köylerine, yaylalarına ulaşmak için doğal off-road rotalarından geçmek çok eğlenceli." diye konuştu.

Gündoğmuş, Antalya, Akdağ, Güncel

Kaynak: AA

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