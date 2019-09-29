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Off-Road yarışları nefes kesti

Sivas Belediyesi'nin öncülüğünde Sivas Off Road Kulübü'nün işbirliğinde düzenlenen "Sivas Belediyesi Off Road Oyunları Festivali" izleyenlerin nefesini kesti.

29.09.2019 13:47Off-Road yarışları nefes kesti
Sivas Belediyesi'nin öncülüğünde Sivas Off Road Kulübü'nün işbirliğinde düzenlenen "Sivas Belediyesi Off Road Oyunları Festivali" izleyenlerin nefesini kesti.

Paşabahçe mevkiinde, özel dizayn edilmiş araçlar zor parkurlarda yarış sevenlere heyecanlı anlar yaşattı. Adrenalin ve doğa tutkunlarının buluşması için büyük bir olanak sağlayan off road oyunlarında dereceye girenlere ödül verildi. 42 ilden 70 aracın katıldığı off road yarışlarında zaman zaman bazı araçlar devrilme tehlikesi yaşadı. Diğer yandan çamura saplanan araçlar ise çekici yardımı ile çıkarıldı.

İzleyenlerin büyük beğenisi toplayan Sivas Belediyesi Off Road Oyunları'nın önümüzdeki sene uluslararası yapılacağı öğrenildi.

Çok sayıda vatandaşın izlediği Off Road Oyunları'nı bazı vatandaşlar dağlık alanda bulunan kayalıklara çıkarak canını hiçe sayarak izledi. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Paşabahçe, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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