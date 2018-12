02 Aralık 2018 Pazar 15:48



- Off- roadcuların çamurla mücadelesiERZURUM - Erzurum 'un Karayazı ilçesinde Gençlik Festivali kapsamında çamurlu zeminde off-road yarışları düzenlendi. Karayazı Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde off- roadcular çamurla mücadele verdi.30'a yakın 4x4 aracın mücadele ettiği yarışta çamurla kaplı çukur ve tümsekler araç sürücülerini zorladı.Yarışları çok sayıda Karayazılı izledi. Yarış sonunda dereceye giren off- roadculara ödül verildi.