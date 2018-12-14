Off-roadcuların Kar Eğlencesi "Lastik Raftingi"

14 Aralık 2018 Cuma 17:32



14 Aralık 2018 Cuma 17:32

Erzurum'da, Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, arazi araçlarının arkasına bağlanan lastiklerin üzerine çıkıp kar üzerinde "lastik raftingi" yaptı.Off-Road tutkunları, kış faaliyetleriyle Türkiye'de adından söz ettiren Erzurum'da şehrin tanıtımı için adrenalin ve heyecanın aynı anda yaşandığı organizasyonu tekrarladı.Son dönemde "lastik raftingi"yle kar yağışını eğlenceye çeviren kulüp üyeleri, Palandöken Dağı'nda bir araya gelerek araçlarının arkasına bağlanan ipin ucundaki otomobil lastikleriyle ve arazi araçlarıyla kar üzerinde kayarak eğlenceli anlar yaşadı.Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, etkinlik sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'da kış turizmi amaçlı organizasyon yaptıklarını belirterek, "Kış turizminin sadece kayak, snowboard, buz hokeyi ve buz pateni olmadığını ve kışın bu bölgede motorlu sporların da yapılabileceğini ortaya koyduk." dedi.Toptaş, bu yıl ikincisini düzenleyecekleri "Kent Meydanı" organizasyonuyla Erzurumluların karşısına çıkacaklarını anlatarak, şöyle konuştu:"Lastik raftingi ve kar safarisi ile ilgili çalışmalarımız var. Bunları devam ettirip ilerleyen zamanlarda düzenleyeceğimiz organizasyonlarda sergileyeceğiz. Aslında biz bunları arkadaşlarla kar, kış, kıyamet olarak adlandırdık. Burada 4x4 araçlarımızla karda, eğlencesi, adrenalini ve macerası yüksek bir sporu yaptığımızı ortaya koyduk. 4x4 aracı olanlara aracınızı garajlarda bırakmayın, dağlara ve bayırlara çıkın, karda araçların zevkini çıkarın diyoruz."Lastik raftingi yapan Aydınlı Feridun Öner ise Erzurum'da kar eğlencesinin daha farklı olduğunu ifade etti.Lastik raftinginin çok eğlenceli olduğunu belirten Öner, "Yüzmeyi seven biri olarak buradaki eğlence her şeyden farklıydı. Daha önce yaşamadığım bir duyguydu. Erzurum demek eğlence, kar demek. Herkesin yaşaması gerektiğini canıgönülden söylüyorum." diye konuştu.