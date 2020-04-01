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Office 365'in Yerine Microsoft 365 Geliyor! Peki Neler Değişecek?

Microsoft Word, Excel, Powerpoint ve OneDrive başta olmak üzere bütün Microsoft Office programlarını bir araya getiren Office 365 kapanıyor.

01.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:49
Office 365'in Yerine Microsoft 365 Geliyor! Peki Neler Değişecek?
Microsoft Word, Excel, Powerpoint ve OneDrive başta olmak üzere bütün Microsoft Office programlarını bir araya getiren Office 365 kapanıyor. Peki neden? İşte tüm detaylar.

Office 365 Dönemi Bitiyor!

Office 365'in yerini Microsoft 365'e bırakacağı açıklandı. Microsoft tarafının neden böyle bir karar aldığı bilinmezken üyelik ücretlerinde değişikliğe gidildiği de açıklandı. Ev kullanıcıları aylık 6,99 dolar ödeyerek Microsoft 365'i kullanabilecek. Aile paketinin aylık 9.99 dolar fiyat etiketine sahip olacağı duyuruldu.

Microsoft 365 ile birlikte hayatımıza yeni programların girecek. Bu programlardan bir tanesi Microsoft Family Safety olacak. Bu program ile birlikte aile bireyleri birbirlerinin konumlarını görebilecek. Microsoft 365'in 21 Nisan 2020 tarihinden itibaren hizmet vereceği açıklandı.

21 Nisan 2020'den sonra Office 365'in isminin Microsoft 365 olarak değişmesi bekleniyor. Şirketin, Microsoft 365 paketi ile birlikte hangi yeni programların geleceğini ilerleyen günlerde açıklayacağı söylenmekte.

Sizler Office 365'in yerini Microsoft 365'e bırakıyor olması hakkında neler düşüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı untumayın!

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Microsoft, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Office 365'in Yerine Microsoft 365 Geliyor! Peki Neler Değişecek? - Haberler

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