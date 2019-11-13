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Official Secrets Filmi

Official Secrets filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Official Secrets filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

13.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:58Official Secrets Filmi
Amacı savaşı durdurmak ve hayat kurtarmak olan Katherine Gun, BM Güvenlik Konseyi'ne karşı düzenlenen yasa dışı bir NSA casus operasyonunu gördüğü bir e-mail aracılığıyla İngiliz gazetesi Londra Observer muhabiri Martin Bright'a sızdırır. Bunun ardından Katherine, tutuklanmayla karşı karşıya kalır. İstihbarat çalışanının tutuklanması bu gizli bilgiyi dünya çapında manşetlere taşır. Katherine'i serbest bıraktıracak delili elde etmeye çalışan Martin, Katherine ve Martin'in hayatını büyük bir tehlikeye sokan komployu ortaya çıkarır. Bu süreçte Katherine evliliği ve hayatta kalma mücadelesi için ayakta kalmalıdır.


Yönetmen:Gavin Hood
Senaryo:Gavin Hood, Gregory Bernstein, Sara Bernstein, Marcia Mitchell, Thomas Mitchell
Oyuncular:Keira Knightley, Matthew Goode, MyAnna Buring, Ralph Fiennes, Matt Smith, Indira Varma, Conleth Hill, Rhys Ifans, Katherine Kelly, Shaun Dooley, Jeremy Northam, Tamsin Greig, Jack Farthing, Hattie Morahan, Hanako Footman, Monica Dolan , Kenneth Cranham, Ray Panthaki, Chris Larkin, John Heffernan, Adam Bakri , Clive Francis, Peter Guinness, Angus Wright , Chris Reilly, Atul Sharma, Jodie McNee, George W. Bush, Darrell D'Silva, Adam Darlington
Filmin Türü:Biyografi
Orijinal Adı:Official Secrets
Yapımcı Firma:Siyah Beyaz Movies
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:ABD, İngiltere
Orijinal Dili:İngilizce
Filmin Süresi:112 dk.
Dağıtıcı Firma:CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi:03.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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