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Offroad Mücadelesi Karabük'te devam edecek

2019 Türkiye Offroad Şampiyonası 3. ayağı Karabük Valiliği katkıları ve Karabük Offroad Kulübü (KARDOFF) organizasyonu ile 28-29 Eylül tarihlerinde Karabük'te gerçekleştirilecek.

25.09.2019 17:04Offroad Mücadelesi Karabük'te devam edecek

Karabük Üniversitesi arkasında belirlenen parkurda 29 araç ve 58 sporcunun mücadelesine sahne olacak organizasyon, 28 Eylül Cumartesi günü 12:30'da başlayacak. Ekipler 15.8 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 3 kez geçtikten sonra ilk günü noktalayacaklar.

29 Eylül Pazar günü ekipler bu kez 8.40 kilometre uzunluğundaki ikili kalkış formatındaki seyirci etabında doğal engeller ve rakipleriyle mücadele ederken, bu etap saat 11:30'dan itibaren TRTSPOR2 kanalından canlı yayınlanacak. İki günde toplam 98 kilometre ve 7 özel etap geçecek olan ekipler, pazar akşamı saat 18:30'daki ödül töreniyle organizasyonu sonlandıracaklar.


Karabük, Eylül, Güncel

Kaynak: Bültenler

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