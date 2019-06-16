16.06.2019 19:49
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Offroad tutkunları festivalde buluştu

Offroad tutkunları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen "4×4 Dünyası Offroad Fest"te buluştu.

Offroad tutkunları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen "4×4 Dünyası Offroad Fest"te buluştu.
Mudurnu ilçesinde gerçekleştirilen festivalde, ortak tutkusu arazi aracı, karavan, motosiklet ve ATV araçlarıyla asfalttan çıkıp doğaya karışmak olan yaklaşık 4 bin katılımcı yer aldı.
Girişlerin ücretsiz olduğu, konser, eğitim ve atölye çalışmaları dışında Baba-Çocuk ATV Gezisi, Bisiklet ve Trekking Rotaları, Rehberli Tarihi Mudurnu Gezisi, Test Sürüşleri yer aldığı etkinlikler organize edilen festival sona erdi.
Festivalin organizatörü Mehmet Erel, AA muhabirine, Mudurnu'nun doğasına hayran kaldıklarını ve ilçede çok güzel ağırlandıklarını belirterek, festivali geleneksel hale getireceklerini söyledi.
Festivalin sona ermesinin ardından ekiplerinin bölgede çevre temizliği yapacağını aktaran Erel, "Bu şekilde doğanın tahrip edilmesini önlemiş olacağız." dedi.Offroad tutkunları festivalde buluştu
Kaynak: AA
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Bolu, Güncel

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