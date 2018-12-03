03 Aralık 2018, 11:52
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Mağdur Genç Kız, Ofisini Basıp Kendisini Döven Arkadaşlarını Affetti

Batman'da ofisini bastıkları kız arkadaşlarını dövüp görüntülerini çeken ve sosyal medyada yayınlayan 2 genç kız, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Batman'da ofis basıp bir kızı darp ettikten sonra tutuklanan 2 kız adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞLARDI

Batman'da arkalarından konuştuğunu iddia ettikleri İpek D. adındaki kız arkadaşlarının çalıştığı ofisi basan ve dövüp tehdit ederek görüntülerini de sosyal medyada paylaştıktan sonra tutuklanan Zeynep Y. ile Yaprak S.'nin yargılanmasına devam edildi. 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tarafların avukatları ve aileleri katıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Duruşmada, ofisi basılan İpek D., şikayetini geri aldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti ise tutuklu Zeynep Y. ile Yaprak S.'yi, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kızlar, adliyeden çıkarken böyle görüntülenmişti;

Batman
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:52



YORUMLAR (36)
DOĞRUYU SÖYLEYEN ADAM: BElliki şikayetten vazgeçsin diye tehdit edilmiş.
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+++++++: NASIL SERBEST KALIR NASIL REZALET KANUN YOKMU
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OVA KENTLİ: şu darp eden geri zekalı kızı kim aldı evlendi evi yıkıldı gitti gitti. tam bir örgüt başına benziyor :))
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BEŞİKTAŞ: NE OLACAK ŞIMARIK YETİŞMİŞ ŞIMARIĞIN ÖNDE GİDENİ
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BAŞKAN : Kim bilir belki zorla geri cektirmisler
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