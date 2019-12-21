Ofis çalışanlarının vücudunda hasar oluşabilir

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Emre Lakşe, masa başı çalışanlarda oluşabilecek eklem ve kas hastalıklarına karşı uyardı. Lakşe, bu hastalıkları doktor kontrolünde egzersizle önlemenin mümkün olabileceğini söyledi.



Masa başı çalışanların kas ve iskelet hastalıklarına yakalanma olasılığı, hareketli çalışanlara göre daha yüksek. VM Medical Park Bursa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uz. Dr. Emre Lakşe, meslektaşlarına yaptığı sunumda, ciddiye alınmayan kas ve iskelet sağlığı hastalıklarının ileride büyük sıkıntıları beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu. Kas ve iskelet rahatsızlıklarını etkileyen birçok unsur olduğunu belirten Dr. Emre Lakşe, "Uzun süreli oturmak, omurgada hareket azlığı ve artmış disk basıncı ile kas kasılmaları sonucu vücutta kalıcı hasar oluşur. İş temposu hızlı ise risk artar, çalışan işin hızını kontrol edemiyorsa stres de artar. Zamanla iş için gereken efor artar, yorgunluk ve doku hasarı oluşur. Uygulanan kuvvet, vücuda ne kadar uzak ise şiddeti de o kadar artar. Çok sıcak ve nemli ortamlarda yorgunluk artar. Soğuk ortamda ise esneklik azalır ve yaralanma artar" dedi.



Çalışanı işe uydurmak yerine işi çalışana uydurmak gerektiğini vurgulayan Uz. Dr. Emre Lakşe, kas ve iskelet rahatsızlıklarına karşı yapılabilecekler konusunda şunları söyledi:



"Bir işin uygun şartlarda, emin, güvenli ve verimli yapılabilmesi çok önemlidir. Çalışanın sağlıklı ortamda, uygun duruş pozisyonunda, en az enerji harcayarak ve en çok verimde çalışması hedeflenmeli. 'Dinlen, egzersiz yap, esnet ve çalıştır' olarak özetlenebilecek yol haritasını takip etmek faydalı olacaktır. Bu tür hastalıklarda psikososyal faktörler de etkili olmaktadır. Çözüm noktasında ergonomi ve egzersiz çok önemlidir. Duruş bozukluğu ve omurga eğriliğinin solunum sistemini olumsuz yönde etkilediğini de unutmamamız gerekir. Tedavi planlanırken hastanın yaşı ve vücut fonskiyonları da dikkate alınmalı. Her hasta için özel bir tedavi planlanlanmalı. Kas ve iskelet sistemindeki rahatsızlıklardan kurtulmak istiyorsak eklemlerimizi ve kaslarımızı kuvvetlendirici egzersizleri mutlaka uzman hekim kontrolünde yapmalıyız." - BURSA

Kaynak: İHA