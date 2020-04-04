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Ofiste oyun oynarken yakalandılar, 30 gün evden çıkamayacaklar

Ofiste oyun oynarken yakalandılar, 30 gün evden çıkamayacaklar Elazığ'da bir iş merkezinde oyun salonuna çevrilen ofise baskın yapan polis, 11 kişiyi yakaladı 34 bin 650 TL para cezası kesti, Korona virüs tedbirleri kapsamında da 30 gün evden çıkmama tedbirini uygulamaya koydu Elazığ'da bir...

04.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:28

Ofiste oyun oynarken yakalandılar, 30 gün evden çıkamayacaklar

Elazığ 'da bir iş merkezinde oyun salonuna çevrilen ofise baskın yapan polis, 11 kişiyi yakaladı 34 bin 650 TL para cezası kesti, Korona virüs tedbirleri kapsamında da 30 gün evden çıkmama tedbirini uygulamaya koydu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir iş merkezindeki ofise yapılan baskında, içerisinin oyun alanına çevrildiği ve 11 kişinin bulunduğu ortaya çıktı. 11 kişiye toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla 30 günde evde çıkmama tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ'da her türlü çalışmayı Valilik koordinesinde yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ofisin oyun salonu şekline çevrildiğini bilgisine ulaştı. Bunun üzerine merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde bulunan iş merkezinin 6. katındaki ofisi tespit eden ekipler baskın yaptı. Kapısı kapalı olan mekandan sesler geldiğini gören polis, kapıyı açtırıp içeri girdi. Ofise giren polis içeride umuma açık yer şeklinde dizayn edilen 3 masa toplam da 11 kişiyle karşılaştı.İçeride yakalanan 11 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu Korona virüs tedbirlerine aykırılıktan 3 bin 150'şer TL'den toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi. Ayrıca Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla 11 kişiye 30 gün ikametlerinden çıkmama tedbiri uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Öteyandan, faaliyete aykırı yer olarak hizmet ettiği tespit edilen mekanın Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenmesi sağlandı.

Valilik tarafından kentte korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler sıkı uygulanırken, ihlal edenlere karşı da tüm yaptırımların yerine getirildiği öğrenildi.

Ofiste oyun oynarken yakalandılar, 30 gün evden çıkamayacaklar

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, Polis, 3. Sayfa

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Ofiste oyun oynarken yakalandılar, 30 gün evden çıkamayacaklar
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