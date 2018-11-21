Ofisteki insanları merak ediyordunuz. Bu videoda Trendyol
'dan kombinleri Neriman abla ??, Deniz, Ecem, İmge ve Gizem seçti. Ben de zevklerine göre hangi kombini kimin aldığını tahmin etmeye çalıştım. Beklediğimden bile eğlenceli oldu. 20-25 Kasım arasında Trendyol'da Efsane Günler başladı. Elektronikten kozmetiğe her kategoride %90'a varan indirimler var. Trendyol Milla
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Deniz Ecem,Trendyol
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:09