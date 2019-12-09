Haberler » 3. Sayfa » Öfkeli baba, kızını dövmekle suçladığı kız öğrencileri böyle kovaladı - Haberler

Öfkeli baba, kızını dövmekle suçladığı kız öğrencileri böyle kovaladı

Arkadaşlarıyla tartışan kızının kendisine şikayeti üzerine öfkeden deliye dönen baba yaşları 13 olan 3 kız çocuğunun peşine düştü. Peşine düştüğü kız öğrencilerden birini yakalayarak darp etmeye çalışan babaya olay yerinde esnaf engel oldu.

09.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:50

'nın ilçesinde kızını döven kız öğrencileri kovalayıp darp etmek isteyen veli güvenlik kameralarına yakalandı. Çarşıda bir kız öğrenciyi yakalayarak darp etmeye çalışan öfkeli babaya esnaf bir kadın engel oldu.

ARKADAŞLARIYLA TARTIŞAN KIZ, DURUMU BABASINA ANLATTI

Edinilen bilgiye göre, başka bir ilkokulda okuyan P. B (13) ile diğer bir ilkokulda okuyan A.B (13), E.A (13) ve S.M (13) bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. P.B, durumu babası E.B'ye anlattı. Sinirlerine hakim olamayan öğrenci velisi, üç kız öğrencinin peşine düştü.

ARAYA GİREN ESNAF, OLASI BİR DARP OLAYINI ENGELLEDİ

Veli E.B, kız öğrencilerden birini yakalayarak, Çini Çarşısı'nda kovalaya başladı. Araya esnaf girdi. Korkan kız öğrenciyi sinirli velinin elinden kurtarmaya çalışan Sema S. de arbedenin arasında kaldı. Küçük kız arbede sırasında yere düştü. Esnaf öğrenciyi kafeteryaya sokarak korudu. Sinirli veli esnafın elinden kurtulup kafeteryadaki kıza doğru koştu. Ancak yine engellendi. Esnaf olay yerine polis çağırdı. Veli E.B. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öfkeli baba, kızını dövmekle suçladığı kız öğrencileri böyle kovaladı

İznik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:59 AB'den batarya teknolojilerine milyarlarca euroluk yardıma onay - Haberler
15:59 Başkan Hürriyet cami paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
15:59 Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel KKTC'de gençlerle buluştu - Haberler
15:57 Başkent'e şehit ateşi düştü - Haberler
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan'a "DEAŞ" uyarısı - Haberler
15:37 Olmaz olsun böyle gelenek! Damat geline tokat attı, davetliler alkışladı - Haberler
15:32 Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar kameraya yansıdı - Haberler
15:20 Öfkeli baba, kızını dövmekle suçladığı kız öğrencileri böyle kovaladı - Haberler
15:15 Bu da duvardaki hamsi! Trabzonlu iş adamı satın aldı - Haberler
14:29 Putin'in yanından ayırmadığı nükleer çantası ilk kez görüntülendi! İçinde savaş başlatma düğmesi var - Haberler
9.12.2019 16:15:26