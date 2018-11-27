Öfkeli Kadın, Cinsel İlişkiyi Reddeden Erkek Arkadaşını Dövdü

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Rebecca Lynn Phelps, cinsel ilişkiyi reddeden erkek arkadaşını dövdü. Kız arkadaşından dayak yiyen adam, Rebecca'yı polise şikayet etti.

ÖFKELİ KADININ, 14 AY ÖNCE AYNI SUÇTAN GÖZALTINA ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şikayetin ardından Rebecca tutuklandı. Polis kayıtlarında Rebecca'nın aynı suçtan 14 ay önce de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİNİ REDDEDEN ERKEK ARKADAŞINI DÖVDÜ

Polisten yapılan açıklamada, Rebecca'nın erkek arkadaşı uyuduğu sırada odasına girdiği ve ardından cinsel ilişkiye girmek istediği fakat bu isteğin erkek arkadaşı tarafından geri çevrildiği ve bunun üzerine kadının, erkek arkadaşını dövmeye başladığı söylendi.

100 DOLAR KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, Rebecca için koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı verdi. Tutuklanan kadın 100 dolar kefaletle serbest bırakıldı.