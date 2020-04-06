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Öfkeli müşteri, kadın çalışana kafa attı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir müşteri, girdiği bir mağazada tartıştığı bir kadın çalışana kafa atması mağazada arbede yaşanmasına neden oldu.

06.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:57
Öfkeli müşteri, kadın çalışana kafa attı

Ukrayna 'nın başkenti Kiev 'de bir müşteri, girdiği bir mağazada tartıştığı bir kadın çalışana kafa atması mağazada arbede yaşanmasına neden oldu. Tartışmanın müşterinin ürünü almaktan son anda vazgeçmesi nedeniyle yaşandığı öğrenildi. Mağazada yaşanan tartışma anları ise amatör kameralarca  an be an kaydedildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de faaliyet gösteren bir mağazada ürünü almaktan son anda vazgeçen mülşteri ile mağaza çalışanları arasında tartışma yaşandı. Hararetli tartışma kısa süre sonra yerini yumruklara bıraktı.

ÖNCE KAFA, SONRA YUMRUK ATTI

Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırgan müşterinin, bir kadın çalışanın yanına giderek önce hareket ettiği, daha sonra da kadın çalışana kafa attığı görüldü. Saldırgan, daha sonra hızını alamayarak, mağazadaki yetkili bir başka kadınla önce tartıştı, daha sonra da kadın personele yumruk attı.

ÜRÜNÜ ALMAKTAN SON ANDA VAZGEÇİNCE...

Görüntülerde, saldırganın, "Neden almak istemediğim bir şeyi almam için zorluyorsunuz?" dediği; çalışanların da "Kimse sizi zorlamıyor. Polis çağırın" dediği duyuluyor. Görüntüleri kaydeden çalışanın yaptığı açıklamada, mağazada güvenlik görevlisi olmadığı için saldırgan müşterinin, hiçbir direnişle karşılaşmadığını ifade etti.

Görüntü dökümü:

-Saldırgan adamın görüntüsü

-Çalışana kafa atması

-Detaylar

-Kasiyere yumruk atması


Kaynak: DHA

Etiketler: Ukrayna, Kiev, Güncel
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