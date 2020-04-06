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Öfkeli müşteri, kadın çalışana kafa attı

Öfkeli müşteri, kadın çalışana kafa attıDeniz Berktay, Sonat KeremKiev, (DHA)- Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir müşteri, girdiği bir mağazada tartıştığı bir kadın çalışana kafa atması mağazada arbede yaşanmasına neden oldu.

06.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:09
Öfkeli müşteri, kadın çalışana kafa attı
Deniz Berktay, Sonat Kerem Kiev , (DHA)- Ukrayna 'nın başkenti Kiev'de bir müşteri, girdiği bir mağazada tartıştığı bir kadın çalışana kafa atması mağazada arbede yaşanmasına neden oldu. Tartışmanın müşterinin ürünü almaktan son anda vazgeçmesi nedeniyle yaşandığı öğrenildi. Mağazada yaşanan tartışma anları ise amatör kameralarca an be an kaydedildi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de faaliyet gösteren bir mağazada ürünü almaktan son anda vazgeçen mülşteri ile mağaza çalışanları arasında tartışma yaşandı. Hararetli tartışma kısa süre sonra yerini yumruklara bıraktı.
ÖNCE KAFA, SONRA YUMRUK ATTI
Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırgan müşterinin, bir kadın çalışanın yanına giderek önce hareket ettiği, daha sonra da kadın çalışana kafa attığı görüldü. Saldırgan, daha sonra hızını alamayarak, mağazadaki yetkili bir başka kadınla önce tartıştı, daha sonra da kadın personele yumruk attı.
ÜRÜNÜ ALMAKTAN SON ANDA VAZGEÇİNCE...
Görüntülerde, saldırganın, 'Neden almak istemediğim bir şeyi almam için zorluyorsunuz' dediği; çalışanların da 'Kimse sizi zorlamıyor. Polis çağırın' dediği duyuluyor. Görüntüleri kaydeden çalışanın yaptığı açıklamada, mağazada güvenlik görevlisi olmadığı için saldırgan müşterinin, hiçbir direnişle karşılaşmadığını ifade etti. Öfkeli müşteri, kadın çalışana kafa attı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ukrayna, Kiev, DHA, Güncel

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Öfkeli müşteri, kadın çalışana kafa attı
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