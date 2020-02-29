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Öfkeli Polisler filmi konusu nedir? Öfkeli Polisler oyuncuları ve Öfkeli Polisler özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Öfkeli Polisler filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Öfkeli Polisler filmi hakkında Öfkeli Polisler konusu, Öfkeli Polisler özeti ve Öfkeli Polisler oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Öfkeli Polisler filminin detayları…

29.02.2020 09:29 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:07Öfkeli Polisler filmi konusu nedir? Öfkeli Polisler oyuncuları ve Öfkeli Polisler özeti!

Öfkeli Polisler filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Öfkeli Polisler filmini izleyecek olanların merak ettiği Öfkeli Polisler konusu nedir, Öfkeli Polisler oyuncuları kimler ve Öfkeli Polisler özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖFKELİ POLİSLER FİLMİNİN ÖZETİ

Hong Kong'da işlenen seri cinayetleri çözmek için Wang Bu'er (Wen Zhang) ve Huang Feihong (Jet Li) görevlendirilir. Dava ilginçtir. Çünkü öldürülen tüm erkekler, Liu adında genç ve güzel bir kadının eski erkek arkadaşlarıdır. Bu'er ve Feihong, davayı çözmek ölümcül bir oyun planlarlar. Polislerden biri, Liu'nun sevgilisi olacak ve katilin peşine düşecektir.

ÖFKELİ POLİSLER OYUNCULARI VE YÖNETMENİ

Yönetmen :TSZ MING WONG

Oyuncular:Jet Li Wen, Zhang Wen, Shi Shi Liu

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29.02.2020 11:10:23