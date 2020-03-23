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Öfkeyle dağıttı, dağıttığı gibi topladı

Milas'ta alkollü olduğu iddia edilen gençler kavga etti.

23.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:31
Öfkeyle dağıttı, dağıttığı gibi topladı
Milas 'ta alkollü olduğu iddia edilen gençler kavga etti. Bir birine zarar veremeyen taraflardan biri, bir esnafın iş yeri dışındaki eşyalarına zarar verdi. Öfkesi geçen genç daha sonra eşyaları toplayarak olay yerinden ayrıldı.

Milas'ın Hacıilyas Mahallesi Kadıağa Caddesi ve Ulusal Egemenlik Caddeleri'nin kesiştiği noktada bulunan iş yeri önünde kavga eden gençlerden biri karşısındakine bir şey yapamayınca elinde kemeriyle esnafın işyeri dışındaki dolaplarına saldırdı. Reklam tabelası, ekmek dolabı ve dondurma dolabını yollara savuran genç kısa süre sonra öfkesi geçince hepsini yerine geri topladı.

Vatandaşların şikayeti üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören gençler olay yerinden uzaklaştı.

İş yeri sahibi ise sabah saatlerinde dükkanının önüne geldiğinde eşyalarının yerinden oynadığını görünce güvenlik kameralarını izledi.

Gece 00.30 sıralarında gençlerin kavga ettiğini ve eşyalara zarar verdiğini belirleyen iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Milas, kavga, 3. Sayfa

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