Ofsayt Var!

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor
maçına da damgasını vurdu. Sivassporlu Robinho
71. dakikada güzel bir kafayla topu filelere gönderdi ancak VAR incelemesi ardından ofsayt gerekçesiyle Brezilyalı yıldızın vuruşu gol değeri kazanmadı.
Beşiktaş'ın 74. dakikada kazandığı penaltı da yine VAR'a takıldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu
, Adem Ljajic
'in yere indirildiği pozisyon için penaltı noktasını gösterirken, pozisyonun başlangıcında Ricardo Quaresma
'nın ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edildi ve oyun çift vuruşla başladı.
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Sivasspor,Beşiktaş
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:36