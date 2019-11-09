Haberler » Spor » Ofspor: 2-3 - Spor

Ofspor: 2-3

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Alirıza Altunbakır (xxx), Emrah Uluçay (xxx), Mehmet Ali Çetin (xxx)TURGUTLUSPOR: Fatih (x) - Oğuzhan (x) (Dk. 73 Onur x), Hayrullah (xx), Mehmet (x), Yiğit (x), Kadir (xxx) (Dk. 89 Ferhat), Emre (xx) (Dk.

09.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:49Ofspor: 2-3

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Alirıza Altunbakır (xxx), Uluçay (xxx), Mehmet Ali Çetin (xxx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (x) - Oğuzhan (x) (Dk. 73 Onur x), Hayrullah (xx), Mehmet (x), Yiğit (x), Kadir (xxx) (Dk. 89 Ferhat), Emre (xx) (Dk. 89 Muhammed), Güner (xx), Samet (xx), Mithat (x), Abdülkadir (x)

OFSPOR: Philipp (xxx) - Buğrahan (xxx), Ziya (xxx), Çağatay (xx), Talha (xxx), Oktay (x) (Dk. 53 Sabit xx), Adnan (xxx) (Dk. 76 Barış xx), Batuhan (x) (Dk. 59 Mustafa xxx), İsmail (xx), Ufuk (xxx), Akif (xxx)

GOLLER: Dk.7 Talha, Dk. 65 Mustafa, Dk. 82 Buğrahan ( ) - Dk. 51 Güner, Dk. 55 Samet ( )

SARI KARTLAR: Oktay, Mustafa (Ofspor) - Güner, Samet (Turgutluspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Turgutluspor, Ofspor'a evinde öne geçtiği maçta 3-2 yenilerek arka arkaya ikinci mağlubiyetini aldı. Ofspor'a galibiyeti getiren golleri Talha, Mustafa ve Buğrahan atarken, Turgutluspor'un golleri Güner ve Samet'ten geldi. Geçen hafta deplasmanda Belediye Derincespor'a yenilen kırmızı siyahlılar, bu yenilgiyle de şampiyonluk yolunda bir yara daha aldı. Kırmızı siyahlılar bu sonuçla 20 puanda kalırken, Ofspor puanını 18'e yükseltti.

7'nci dakikada Turgutluspor'un savunma oyuncusu Mehmet'ten topu kapan Talha'nın pasında Oktay ceza yayı çizgisi üzerinden sert vurdu, kaleciden dönen topu Talha ağlara gönderdi: 0-1.

38'inci dakikada Çağatay'la verkaçında ceza alanına giren Talha'nın sert vuruşunda top üst direkte patladı.

51'inci dakikada Turgutluspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan sıfıra inen Samet'in yerden pasında arka direkte topla buluşan Güner sert vurdu, top ağlara gitti: 1-1.

55'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Mithat'ın pasında Samet yaklaşık 25 metreden sert vurdu, top kaleci Philipp'in sağından ağlarla buluştu: 2-1.

65'inci dakikada Ofspor beraberliği sağladı. Ufuk'un sol kanattan ortasında altı pas üzerinde topla buluşan Mustafa düzgün vuruşla ağları havalandırdı: 2-2.

82'nci dakikada Barış'ın sol kanattan ortasında Buğrahan kafayı vurdu, top kaleci Fatih'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-3.

Karşılaşma Ofspor'un galibiyetiyle son buldu.


- Turgutlu

Turgutluspor, Ali Çetin, Ofspor, Emrah, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
17:32 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
17:30 Köln'de Achim Beierlorzer kovuldu!
17:25 Gebzespor'da olağanüstü kongre kararı alındı
17:30 BB Erzurumspor ile Akhisarspor yenişemedi!
17:26 Voleybolda olaylı İzmir derbisi
17:25 Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti! Süper Lig'in en genç gol atan ismi Emre Demir oldu
16:32 Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma
16:27 Ozan Tufan'dan Ersun Yanal paylaşımı geldi
16:14 Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Ersun Yanal tartıştı haberlerine yalanlama
16:02 Milan'ın 30 milyon euroluk Eljif Elmas planı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 17:35:33