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Ofspor A.Ş.: 1-1

STAT: İlçeHAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Caner Kurt (xx), Buğra Can Semercioğlu (xx)ERBAASPOR: Taylan (xx), Barış (xx), Bilal (xx) (Dk. 88 Yağız ), Ömer (xx), İsmail (xx) (Dk. 77 Oğuzhan ), Fırat (xx), Berat (xx), Mehmet (xx), Rıdvan (xx), Mehmet Tolunay Gül (xx), Hüseyin Fıstıkçı (xx) (Dk.

12.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:35Ofspor A.Ş.: 1-1

STAT: İlçe

HAKEMLER:   Alper Akarsu (xx), Caner Kurt (xx), Buğra Can Semercioğlu (xx)

ERBAASPOR: Taylan (xx), Barış (xx), Bilal (xx) (Dk. 88 Yağız ), Ömer (xx), İsmail (xx) (Dk. 77 Oğuzhan ), (xx), Berat (xx), Mehmet (xx), Rıdvan (xx), Mehmet Tolunay Gül (xx), Hüseyin Fıstıkçı (xx) (Dk. 81 Ali)

OFSPOR A.Ş.: Sercan (xx), Fikret (xx), Muhammed (xx), Buğrahan (xx), Ziya (xx), Sabit (xx) (Dk. 90 Okay), Bülent (xx) (Dk. 81Talha), Yavuzhan (xx), Mustafa (xx), Mert (xx) (Dk. 68 Ertuğrul x), Barış Çiçek (xx)

GOLLER:  Dk. 45+1 Sabit ( A.Ş.) - Dk. 49 Barış (Erbaaspor)

SARI KART: Fırat (Erbaaspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Ofspor A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı.

45+1'inci dakikada gelişen Ofspor A.Ş. atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sabit'in şutu kaleci Taylan'dan sekti. Seken topla bir kez daha buluşan Sabit'in şutu ağlarla buluştu. 0-1

49'uncu dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında Bilal'in pasıyla buluşan Barış'ın sert şutu filelerle buluştu.1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.



Tolunay Kafkas, Ofspor, Fırat, Spor

Kaynak: DHA

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