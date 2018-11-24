Ofspor - Kırşehir Belediyespor: 1-0

STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek
HAKEMLER: Gökhan Özbulut (xxx), Ömer Karakaya
(xxx), Ahmetcan Akkoyun (xxx)
OFSPOR: Angeler (xxx)- Mertkan (xxx), Gökhan (xxx), Yunus Emre (xxx), Sergen (xxx), Niyazi (xxx) (Dk.90+2 Furkan), Hamdi (xxx), Gürkan (xxx), Mustafa Emin (xxx) (Dk.81 Fatih Kaan
x), Ömürcan (xx) (Dk.68 Çağatay Enes x)
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Hamdi Tevfik (xx)- Erdinç (xx), Bora
(xx), Ogün (xx), Taha Batuhan (xx), Fatih (xx), Serhat (x) (Dk.55 Cihad x), Emre İşçiler
(x) (Dk.74 Emre Bayrak
x), Tugay (xx), Mert (x) (Dk.68 Fırat x), Sinan (xx)
GOL: Dk.21 Gürkan (Ofspor
)
SARI KARTLAR: Hamdi, Gürkan (Ofspor), Serhat, Turgay, Erdinç (Kırşehir
Belediyespor) TFF
3'üncü Lig 2'nci Grup 14'üncü hafta mücadelesinde Ofspor, sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'u 21'inci dakikada Gürkan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. - Trabzon
Karakaya,Ofspor
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:14