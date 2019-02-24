Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti
(OGC) 2018 Yılı Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın En İyi Genel Yayın Yönetmeni Ödülü'ne Türkiye Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan
layık görüldü.
Alp Düğün Salonu'nda düzenlenen törende konuşan OGC Başkanı İsrafil Avcı, "Biz bu kenti çok seviyoruz. Umarım sizler de seversiniz. Mustafa Kemal Atatürk
şehrimizi ziyaretinde 'Yiğit Osmaniyeliler, mert Osmaniyeliler' diye hitap etmiştir. Bu nedenle kentimize bu unvanlardan birinin verilmesini Gazi Millet Meclisimizden bekliyoruz" dedi.
Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise Osmaniye'nin müstesna bir şehir olduğunu ve Anadolu'nun en derin medeniyet izlerine sahip olduğunu söyledi.
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara
, "Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti sadece Osmaniye'de yaşayan ve Osmaniye'de bu mesleği icra eden değerli basın mensuplarımızın değil, Osmaniyemizin bir sesi olarak ulusal ölçekte Osmaniye'nin tanıtılmasına ve tanınmasına katkı sağlayan bu tür organizasyonların her geçen yıl biraz daha artan düzeyde ve güzellikte düzenlemeye ve organize etmeye çalışıyor. Bu şehrin belediye başkanı olarak tüm hemşehrilerimiz adına Osmaniye Gazeteciler Cemiyetine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Vali Ömer Faruk Coşkun
ise konuşmasında, "Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, kamu yararını gözeten, hukukun temel ilkelerini kendilerine düstur edinen, bizlerle vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan, memleketin müşterek sesi olan ve bu kadim şehrin büyüyüp gelişmesi yolunda yapmış olduğumuz çalışmalarda emeği geçen tüm basın mensuplarını kutluyorum. Böylesi büyük çapta bir ödül töreni gerçekleştirip Osmaniyemizin tanıtımını ulusal alanda yapmış olan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti yönetimine ve siz değerli katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Bugün burada ödüle layık görülen bütün basın mensubu arkadaşlarımı kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.
Plaketlerin takdiminin ardından 2018 Yılı Basın Ödülleri verildi. Osmaniye Gazeteciler Cemiyetinin merhum Başkanı Gökhan Erkmen
Özel Ödülü Anadolu Ajansı Adana
Muhabiri İbrahim Erikan
'a, merhum Gökhan Erkmen'in oğlu Ali Erkmen
tarafından verildi. Yılın En İyi Kadın Haber Sunucusu Ödülü Habertürk TV
Ana Haber Sunucusu Ceren Bektaş'a, Yılın En İyi Genel Yayın Yönetmeni Ödülü Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan'a ve Yılın En İyi Haber Spikeri Ödülü TRT Haber Spikeri Canan Reçber'e Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından verilirken; Yılın En İyi Haber Müdürü Ödülü Akşam Gazetesi
Haber Müdürü Özkan Tamirak'a ve Yılın En İyi Spor Programı Sunucusu Ödülü TRT Spor Programı Yapımcısı Erdoğan Arıkan
'a Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz
Sancaktar tarafından verildi. Yılın En İyi Köşe
Yazarı Ödülü Star
Gazetesi Yazarı Ömer Ekinci
, Yılın En İyi Gazete Yayın Koordinatörü Ödülü Star Gazetesi Yayın Koordinatörü Ahmet Gemici
'ye Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından; Yılın En İyi Ekonomi
Yazarı Ödülü Yeni Birlik Gazetesi Ekonomi Yazarı Serpin Alparslan'a ve Bulmaca Editörü Celal Kodamanoğlu'na Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk
tarafından verildi. Medya Onur Ödülü
Gazeteci-Yazar Zafer Kiraz
'a ve Yılın En İyi Ekonomi Programcısı Ödülü TRT Ekonomi Programcısı Gülçin Üstün Can'a İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk
Okumuş tarafından; En İyi Genel Yayın Koordinatörü Ödülü Milat Gazetesi
Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven
'e İskenderun
Kaymakamı İskender Yönden tarafından; En İyi Gazete Haber Koordinatörü Ödülü Milat Gazetesi Ankara
Haber Koordinatörü Neşet Gündoğdu
'ya Arsuz
Kaymakamı Musa Sarı tarafından; Osmaniye haberlerine katkıları nedeniyle Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü Kemal Firik
'e ise ödülü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Şube Müdürü Mustafa Naci
Dönmez tarafından verildi. Osmaniye haberlerine katkı sağlayan Demirören Haber Ajansı Adana Bölge Müdürü Bekir Karakoca'ya ödülü İl Milli Eğitim Müdürü Aydın
Albak tarafından; İHA Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak'a ödülü Mersin
Osmaniyeliler Derneği Başkanı Akar Tülücü tarafından; Sabah Gazetesi
Adana Bölge Müdürü Melih Torunlar'a ödülü Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy
tarafından verilirken; En İyi Bölge Haber Koordinatörü Ödülü Sabah Gazetesi Çukurova
Koordinatörü Ersin Ramoğlu'na Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim tarafından; Osmaniye haberlerine katkılarından dolayı Kanal B Adana Bölge Müdürü Sema Erdoğan
'a ödülü Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet tarafından takdim edildi. Ödül gecesi Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ve sanatçı Didem Taşçı'nın konseri ile son buldu. - OSMANİYE
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Kaynak: İHA