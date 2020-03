Ogenyi Onazi: "Fenerbahçe maçını kazanabiliriz"

Denizlisporlu Ogenyi Onazi ligin bitimine kadar takım olarak tek amaçlarının oynayacakları maçlarda puan bırakmamak olduğunu kaydederek, " Fenerbahçe 'nin, Trabzonspor 'a karşı oynadıkları maçı izledim. Açıkçası bizim oraya gidip puan alabilme belki de maçı kazanabilme ihtimalimiz de var" dedi.Yeşil - siyahlı ekip, 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Denizlispor'un başarılı ön liberosu Ogenyi Onazi, Fenerbahçe maçının kendileri için zorlu bir maç olacağını ancak takımların büyüklüğünün kendilerini korkutmadığını da sözlerine ekledi. Amaçlarının ligin geri kalan maçlarının hepsinde puan bırakmamak olduğunu dile getiren Nijeryalı oyuncu, "Tabi ki de çok zorlu bir maç olacak bizim için. Ama dün Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'a karşı oynadıkları maçı izledim. Açıkçası bizim oraya gidip puan alabilme belki de maçı kazanabilme ihtimalimiz de var. Yani ne kadar büyük olurlarsa olsunlar biz de Denizlispor'uz. Zaten biz sezon sonuna kadar da hiç puan bırakmak istemiyoruz artık bu saatten sonra bizim hedeflerimizi tutturabilmek için en azından bunu yapmak için elimizden gelen her şeyimizi yapmamız lazım" şeklinde konuştu."YÜZDE YÜZÜMÜ VERMEK İÇİN SAHAYA ÇIKMAK İSTİYORUM"Deneyimli oyuncu, geçirdiği sakatlık dönemi ile ilgili de konuşarak, "Sakatlandıktan sonraki dönem çok önemli ve ben o dönemi adım adım ilerleyerek sabırlı bir şekilde hiç acele etmeden geçirdim. Tabi ki de şu anda iyi hissediyorum. Yani ben şu anda hazırım, şöyle hazırım maçlarda yüzde yüzden fazlasını vermek için sahaya çıkmak istiyorum. Denizlispor için ne gerekiyorsa onu yapmak istiyorum" açıklamasını yaptı.OLCAY ŞAHAN: "İNŞALLAH TARAFTARLARIMIZI İSTANBUL'DA MUTLU EDERİZ"Yeşil-siyahlı ekibin oyuncusu Olcay Şahan ise taraftarlarını İstanbul'da mutlu etmek istediklerini söyledi. Denizlispor için mücadele ettiklerini kaydeden Olcay Şahan, şunları söyledi:"Öncelikle uzun zaman galip gelemiyorduk onun mutluluğunu yaşıyoruz, taraftarlarımızın önünde güzel bir galibiyet aldık ve bunu da devam ettirmek istiyoruz. Rakip kim olursa olsun fark etmez şu an Fenerbahçe oradan da 3 puan almaya çalışacağız. İnşallah taraftarlarımızı İstanbul'da mutlu ederiz. Öncelikle taraftarlarımızın maçtan önce buraya gelmesi taraftarlar ile futbolcular araları ısınması güzel oldu. Denizlispor için mücadele ediyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Pozisyon olarak da hoca beni orada görevlendirdi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."(Semih Can Yılmaz/İHA)