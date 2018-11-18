Ogier Altıncı Kez Şampiyon

Dünya Ralli Şampiyonası'nda zafer yine Sebastien Ogier
'in oldu. Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Dünya Ralli Şampiyonası'nda şampiyon sezonun son yarışında belli oldu. Avustralya
'da düzenlenen ralliyi beşinci sırada tamamlayan Sebastien Ogier, şampiyonluk yolundaki rakipleri Thierry Neuville ve Ott Tanak'ın yarış dışı kalmasıyla zafere uzandı. Ogier, üst üste altıncı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Avustralya Rallisi'nde ilk sırayı Jari-Matti Latvala alırken, ikinci Hayden Paddon, üçüncü ise Mads Ostberg oldu. Sebastien Ogier'in 219 puanla şampiyon olarak tamamladığı Dünya Ralli Şampiyonası'nda ikinci sırayı 201 puanla Belçikalı pilot Thierry Neuville, üçüncülüğü ise Türkiye
Rallisi'ni de kazanan 181 puanlı Ott Tanak aldı. Ogier yarış sonunda, "İnanılmaz bir sezon yaşandı. Herkesin performansı birbirine çok yakındı. Çok duygusal bir an yaşıyorum. Sezon içinde zorlandığımız hatta geriye düştüğümüz anlar oldu. Fakat ekibimizle çok iyi iş çıkardık ve sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardık" açıklamasını yaptı.
15 SENEDİR ŞAMPİYONUN İSMİ DEĞİŞMİYOR Dünya Ralli Şampiyonası'nı 15 yıldan beri ismi Sebastien ve ülkesi Fransa
olan pilotlar kazanıyor. 2004'te Sebastien Loeb'un başlattığı ve 9 yıl sürdürdüğü gelenekte Sebastien Ogier de altı yıldan beri şampiyonluğu kimseye bırakmıyor.
GELECEK YIL YİNE TÜRKİYE'DE 8 yıllık bir aranın ardından bu sene Türkiye'ye dönen Dünya Ralli Şampiyonası 2019 yılında yine Türkiye'ye gelecek. Şampiyonanın 11. ayağı 12-15 Eylül
tarihleri arasında Marmaris
'te düzenlenecek.
(İHA)
Sebastien Ogier
18 Kasım 2018 Pazar 13:41