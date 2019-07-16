Oğlak Burcunda parçalı ay tutulması bu gece gerçekleşecek

Eril ve dişil enerjinin restleştiği ay tutulmalarından biri bu gece, yani 16 Temmuzu 17 Temmuza bağlayan gece 00:38'de gerçekleşecek. Etkilerini 15 gün öncesinden yaşamaya başladığımız ay tutulması, 1 ay kadar evimizde misafir olacak. Sonrasında etkisi ile 6 ay sürecek ve bitişlerle ilgili gizli bilgileri içinde barındıran ay tutulması haritanın 10. evinde bulunuyor ve birçoğumuzun kariyerini doğrudan etkileyecek.

Parçalı ay tutulmasında ayın yüzde 65'inin örtülü olacağı, bu nedenle etkilerinin kısmi şekilde olacağı öngörülüyor. Oğlak burcunda ve Plütonik olmasından dolayı duyguların ön planda olmayacağı tam aksine mantıkla hareket edeceğimiz bir süreci de işaret ediyor. İş dünyasında büyük firmaların iflasına şahit olacağımız, toplu işten çıkma veya çıkarılma gibi birçok olaya da gebe… Aynı zamanda uzun emekler verilen işlerle ilgili zirveye ulaşma gibi de güzel bir haberi var.

TUTULMADAN EN ÇOK ETKİLENECEK BURÇLAR:

Parçalı ay tutulmasına kucak açacak ve en çok etkilenecek olan burçlar ise Oğlak, Yengeç, Terazi ve Koç burçlarının özellikle son on gününde doğanlar olacak. Tutulma anında yükselen de Boğa burcu bulunduğu için Boğa burcu ve Akrep burçlarının ilk 10 gününde doğanlar etki altında…

STRATEJİ GELİŞTİRMEDE ZORLANACAĞIZ

İşimiz ve yaşamımızla ilgili belirli stratejiler geliştirirken üstüne birkaç kere düşünmek gerektiğini vurguluyor tutulma… Tutulma esnasında oluşan ateş üçgeniyle enerjimizi doğru kanalize ettiğimiz takdirde doğru kazançlar, yaramızı saracak atılımlar da yapabiliriz.