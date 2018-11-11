11 Kasım 2018, 12:06
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Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Erdoğan Trump'la görüştü

Paris - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'nın başkenti Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıl dönümü programı için verilen akşam yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere birçok liderle görüştü.



14 terörist daha !

Ankara - Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 14 terörist daha etkisiz hale getirildi.



Kahramanmaraş'ta "boşanma" cinneti: 3 ölü

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş'ta bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınvalidesi ve kayınbabasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

(İHA)
11 Kasım 2018 Pazar 12:06