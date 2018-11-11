Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Erdoğan Trump
'la görüştü Paris
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa
'nın başkenti Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıl dönümü programı için verilen akşam yemeğinde ABD
Başkanı Donald Trump
başta olmak üzere birçok liderle görüştü.
…
14 terörist daha ! Ankara
- Kuzey Irak
'a düzenlenen hava harekatında 14 terörist daha etkisiz hale getirildi.
… Kahramanmaraş
'ta "boşanma" cinneti: 3 ölü
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş'ta bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınvalidesi ve kayınbabasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
(İHA)
11 Kasım 2018 Pazar 12:06