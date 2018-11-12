12 Kasım 2018, 12:06
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Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

14 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - 5-12 Kasım haftasında yurt içinde düzenlenen operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi.



Kuzey Irak'a hava harekatı

Ankara - Kuzey Irak'ın Zap ve Haftanin bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 terörist de etkisiz hale getirildi.



Motosikletli magandanın sözde şovu kazayla bitti

İstanbul - Tuzla'da bir bulvarda tek tekerlek üstünde metrelerce giden motosikletli maganda, akşam saatlerinde Maltepe sahil yolunda yine bu şekilde giderken bir otomobile arkadan çarptı.



Soyguncuların aracına asıldı: Feci şekilde can verdi

Lima - Soyguncuların aracına asılan polis memuru, korkunç şekilde can verdi.

(İHA) Ankara,Irak
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:06