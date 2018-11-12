Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.
14 terörist etkisiz hale getirildi Ankara
- 5-12 Kasım haftasında yurt içinde düzenlenen operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi.
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Kuzey Irak
'a hava harekatı
Ankara - Kuzey Irak'ın Zap ve Haftanin bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 terörist de etkisiz hale getirildi.
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Motosikletli magandanın sözde şovu kazayla bitti İstanbul
- Tuzla
'da bir bulvarda tek tekerlek üstünde metrelerce giden motosikletli maganda, akşam saatlerinde Maltepe
sahil yolunda yine bu şekilde giderken bir otomobile arkadan çarptı.
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Soyguncuların aracına asıldı: Feci şekilde can verdi Lima
- Soyguncuların aracına asılan polis memuru, korkunç şekilde can verdi.
(İHA)
Ankara,Irak
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:06