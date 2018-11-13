13 Kasım 2018, 12:06
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Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

Ankara - MHP lideri Bahçeli, "ABD kara mizaha dönen politikalarını revize etmedikçe, terörle arasına mesafe koymadıkça, bilinmelidir ki, YPG demek hem PKK hem de ABD demek olacaktır" dedi.



10 bin yeni bekçi alınacak

Ankara - İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarına 10 bin 36 kişilik kadro ihdas edildi.



FETÖ'den ihraç edilen polislere operasyon: 29 gözaltı

Adana - Adana'da FETÖ'den ihraç edilmiş polislere yönelik yapılan operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.



Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 ölü

Muğla - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir minibüsün aydınlatma direğine çarpması 2 kişi öldü.

(İHA)
13 Kasım 2018 Salı 12:06