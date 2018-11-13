Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Bahçeli'den ABD
'ye sert tepki Ankara
- MHP
lideri Bahçeli, "ABD kara mizaha dönen politikalarını revize etmedikçe, terörle arasına mesafe koymadıkça, bilinmelidir ki, YPG demek hem PKK
hem de ABD demek olacaktır" dedi.
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10 bin yeni bekçi alınacak
Ankara - İçişleri Bakanlığı
ve Emniyet Genel Müdürlüğü
taşra teşkilatlarına 10 bin 36 kişilik kadro ihdas edildi.
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FETÖ'den ihraç edilen polislere operasyon: 29 gözaltı Adana
- Adana'da FETÖ'den ihraç edilmiş polislere yönelik yapılan operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
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Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 ölü Muğla
- Muğla'nın Fethiye
ilçesinde bir minibüsün aydınlatma direğine çarpması 2 kişi öldü.
(İHA)