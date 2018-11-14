Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik. Kaliforniya
'da ölü sayısı 48'e yükseldi
Kaliforniya - ABD
'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınında 6 kişinin cesedinin daha bulunmasıyla ölü sayısının 48'e yükseldiği açıklandı.
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Kazaya karışan kamyon böyle patladı Krasnodar
- Rusya
'nın Rostov
şehrinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazaya karışan bir kamyon patladı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
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Otomobil otoparkın 4. katından zemine çakıldı Maryland
- ABD'nin Maryland eyaletinde ilginç bir kaza yaşandı. Bir otomobil otoparkın 4. katından zemine çakıldı
(İHA)
Kaliforniya,Amerika Birleşik Devletleri
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:06