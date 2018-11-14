14 Kasım 2018, 12:06
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Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Kaliforniya'da ölü sayısı 48'e yükseldi

Kaliforniya - ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınında 6 kişinin cesedinin daha bulunmasıyla ölü sayısının 48'e yükseldiği açıklandı.



Kazaya karışan kamyon böyle patladı

Krasnodar - Rusya'nın Rostov şehrinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazaya karışan bir kamyon patladı. O anlar amatör kameraya yansıdı.



Otomobil otoparkın 4. katından zemine çakıldı

Maryland - ABD'nin Maryland eyaletinde ilginç bir kaza yaşandı. Bir otomobil otoparkın 4. katından zemine çakıldı

(İHA) Kaliforniya,Amerika Birleşik Devletleri
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:06