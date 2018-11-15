15 Kasım 2018, 12:01
»»

Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

İşsizlik rakamları açıklandı

İstanbul - İşsizlik oranı, geçen yıla göre 0,5 puanlık artarak yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşti.



Ölü sayısı 56'ya yükseldi: Uzaydan bile görülüyor

Kaliforniya - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen perşembe sabahı başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. 130 kişi ise halen kayıp.



Tek tekerlek üzerinde giden maganda kaza yaptı

İstanbul - Beykoz'da Halil Ulukurt Tünelinde tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye atan motosikletli maganda, dengesini kaybedince kaza yaptı. O anlar ise kameralara yansıdı.



Korkunç ölüm !

Florida - ABD'nin Florida eyaletinde kamyonetle forklift arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.



Cip çocuğa böyle çarptı

Moskova - Rusya'nın Taganrog şehrinde bir cip, yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı.

(İHA) Amerika Birleşik Devletleri,İstanbul
15 Kasım 2018 Perşembe 12:01