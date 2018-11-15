Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.
İşsizlik rakamları açıklandı İstanbul
- İşsizlik oranı, geçen yıla göre 0,5 puanlık artarak yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşti.
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Ölü sayısı 56'ya yükseldi: Uzaydan bile görülüyor Kaliforniya
- ABD
'nin Kaliforniya eyaletinde geçen perşembe sabahı başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. 130 kişi ise halen kayıp.
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Tek tekerlek üzerinde giden maganda kaza yaptı
İstanbul - Beykoz
'da Halil Ulukurt Tünelinde tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye atan motosikletli maganda, dengesini kaybedince kaza yaptı. O anlar ise kameralara yansıdı.
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Korkunç ölüm ! Florida
- ABD'nin Florida eyaletinde kamyonetle forklift arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.
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Cip çocuğa böyle çarptı Moskova
- Rusya
'nın Taganrog şehrinde bir cip, yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri,İstanbul
15 Kasım 2018 Perşembe 12:01