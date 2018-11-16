Öğle Bülteni

16 Kasım 2018 Cuma 12:26



16 Kasım 2018 Cuma 12:26

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasına operasyonHava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ'cülere yönelik operasyonda 100'ü asker, 88'i sözde sivil imam olmak üzere 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen mahrem imamların örgütün Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalıştığı belirlendi....Pompalı tüfekli soyguncuların üzerine atladıİstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kuyumcu, pompalı tüfekle dükkanını soymaya gelen iki soyguncunun üzerine atlayarak soygunu engelledi. Kahraman kuyumcu darp edilmesine rağmen yakaladığı soyguncuyu polise teslim etti....Markette ne varsa çaldılarAdana'da levye ile kilidini kırdıkları marketten para, deterjan ve gıda malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Harsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi....Kütahya'da 4 ev alevlere teslim olduKütahya'da bir evde çıkan ve bitişiğindeki 3 binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.(İHA)