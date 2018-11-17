Öğle Bülteni

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:56



17 Kasım 2018 Cumartesi 12:56

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. 10 ilde eş zamanlı "Taksi Uygulaması"Polis ekiplerince 10 ilde eş zamanlı olarak "Taksi Uygulaması 2018/2" gerçekleştirildiğini bildirdi. 448 noktada, bin 484 personel ve 457 ekibin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 5 bin 324 araç denetlendi....Trafik kazaları 3 bin kişiyi canından ettiEmniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 10 ayda meydana gelen 362 bin 652 trafik kazasında 270 bin 222 kişinin yaralandığını, 3 bin 16 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.(İHA)