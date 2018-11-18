Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik. CHP Milletvekili Erdin Bircan
hayatını kaybetti Ankara
- CHP Edirne
Milletvekili Erdin Bircan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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6 terörist daha !
Ankara - Kuzey Irak
'a düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.
… Bodrum
'u sel vurdu Muğla
- Bodrum'u sel vurdu. Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede araçlar sürüklenirken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
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Eşine "kapıyı açma, polis" diye bağırdı İstanbul
- Esenler
'de bir süredir takip edilen olan torbacıyı sokakta yakalayan narkotimler, şahsın yaşadığı eve operasyon düzenledi. Şahsın binada "kapıyı açma, polis" diye bağırması üzerine eşi, şeffaf poşetlerdeki eroinleri oyuncak ayıyla birlikte pencereden dışarıya attı.
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170 km hızla polis karakoluna uçtu Washington
- ABD
'nin Illinois
eyaletinde uyuşturucu madde etkisi altındaki adam, otomobiliyle feci bir kaza yaptı.
(İHA)
Cumhuriyet Halk Partisi,Irak,Polis
18 Kasım 2018 Pazar 12:01