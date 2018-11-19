19 Kasım 2018, 12:06
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Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

11 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında son 1 haftada 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Mevlid Kandili mesajı

Ankara - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Aziz milletimizin ve alem-i İslam'ın Mevlid gecesini tebrik eder, Mevlid-i Nebi'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederim" dedi.



Trafik magandaları bitmek bilmiyor

İstanbul - Trafik magandaları bitmek bilmiyor. E-5 Karayolu Kartal mevkiinde bir sürücü, lüks otomobiliyle onlarca aracın arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Aynı maganda Dragos sahil yolunda ise dakikalarca "drift" yaptı.

(İHA) Diyanet İşleri Başkanlığı,İçişleri Bakanlığı,Ankara
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:06