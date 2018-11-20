20 Kasım 2018, 12:06
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Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Dört ilde FETÖ operasyonları: 245 gözaltı kararı

Ankara - Ankara, İstanbul, Konya ve Tekirdağ'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 245 gözaltı kararı verildi.



SGK borcu olanlara yapılandırma müjdesi

Ankara - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) hayata geçirilen Uyumlu İşveren Düzenlemesi'yle işverenlerin borçlarında yapılandırılmaya gidildiğini belirterek, "İşverenlerimizin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırıyoruz" dedi.



Eğitim uçağının enkazına ulaşıldı

Aydın - Dün sabah Aydın'dan havalandıktan kaybolan ve Denizli'de aranan eğitim uçağının enkazına Aydın'ın Karacasu bölgesinde ulaşıldı. Pilot Hamdi Yılmaz ve pilotluk eğitimi alan Merve Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi.



Paraşütü açılmayan turistin feci ölümü

Lizbon - Portekiz'de paraşütü açılmayan turist yere çakılarak hayatını kaybetti.

(İHA) Tekirdağ,Aydın
20 Kasım 2018 Salı 12:06