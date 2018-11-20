Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Dört ilde FETÖ operasyonları: 245 gözaltı kararı Ankara
- Ankara, İstanbul
, Konya
ve Tekirdağ
'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 245 gözaltı kararı verildi.
… SGK
borcu olanlara yapılandırma müjdesi
Ankara - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) hayata geçirilen Uyumlu İşveren Düzenlemesi'yle işverenlerin borçlarında yapılandırılmaya gidildiğini belirterek, "İşverenlerimizin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırıyoruz" dedi.
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Eğitim uçağının enkazına ulaşıldı Aydın
- Dün sabah Aydın'dan havalandıktan kaybolan ve Denizli
'de aranan eğitim uçağının enkazına Aydın'ın Karacasu
bölgesinde ulaşıldı. Pilot
Hamdi Yılmaz ve pilotluk eğitimi alan Merve Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi.
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Paraşütü açılmayan turistin feci ölümü
Lizbon - Portekiz
'de paraşütü açılmayan turist yere çakılarak hayatını kaybetti.
(İHA)
Tekirdağ,Aydın