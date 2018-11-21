Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Teröristlere kaçak delik kalmadı
Son dönemde teröristler için güvenli üs bölgesi olarak tercih edilen Kandil
'de kayalık bölgesindeki iki mağaraya düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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Maden ocağında patlama: 3 işçi mahsur Zonguldak
'ta özel bir maden ocağında patlama meydana geldi. Mahsur kalan 5 işçiden 2'si kurtarıldı. Vali Erdoğan Bektaş
, "İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen o. Hayatlarından umudumuz yok" diye konuştu.
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TEM'de 'makas terörü': 1 ölü
TEM otoyolu Hasdal
mevkiinde emniyet şeridinde duraklama yapan otomobile, "makas" atarak seyreden araç çarptı. Kaza sonucu emniyet şeridindeki otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Otoyolda makas terörü ve kaza anı, kameralara yansıdı.
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Konut satışları yüzde 19,2 arttı Türkiye
genelinde konut satışları 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 oranında artarak 146 bin 536 oldu.
(İHA)
Kandil Dağı,Zonguldak
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:41