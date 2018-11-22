Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Cenaze taşıyan midibüs devrildi: 6 ölü, 16 yaralı Malatya
- İstanbul
'dan cenaze getiren midibüs, Malatya'nın Hekimhan
ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
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Maden ocağının sahibi tutuklandı Zonguldak
- Kilimli
ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin de yaralandığı patlamayla ilgili maden sahibi tutuklandı.
… Kaliforniya
hayalet şehre döndü: Ölü sayısı 83
Kaliforniya - ABD
'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde devam eden orman yangınında ölü sayısı 83'e yükseldi. Yağmura rağmen arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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Katliam gibi: 5 ölü, 18 yaralı ! Pekin
- Çin
'de bir otomobil öğrencilerin arasına daldı. Olayda 5 öğrenci hayatını kaybetti, 18 öğrenci yaralandı.
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Çatıdan düşen buz kütlesi sonu oldu Almatı
- Kazakistan
'ın Almatı şehrinde çatıdan düşen dev buz kütlesi, bir kadının feci şekilde ölümüne yol açtı.
(İHA)
22 Kasım 2018 Perşembe 12:06