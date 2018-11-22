22 Kasım 2018, 12:06
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Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Cenaze taşıyan midibüs devrildi: 6 ölü, 16 yaralı

Malatya - İstanbul'dan cenaze getiren midibüs, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.



Maden ocağının sahibi tutuklandı

Zonguldak - Kilimli ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin de yaralandığı patlamayla ilgili maden sahibi tutuklandı.



Kaliforniya hayalet şehre döndü: Ölü sayısı 83

Kaliforniya - ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde devam eden orman yangınında ölü sayısı 83'e yükseldi. Yağmura rağmen arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Katliam gibi: 5 ölü, 18 yaralı !

Pekin - Çin'de bir otomobil öğrencilerin arasına daldı. Olayda 5 öğrenci hayatını kaybetti, 18 öğrenci yaralandı.



Çatıdan düşen buz kütlesi sonu oldu

Almatı - Kazakistan'ın Almatı şehrinde çatıdan düşen dev buz kütlesi, bir kadının feci şekilde ölümüne yol açtı.

(İHA)
22 Kasım 2018 Perşembe 12:06